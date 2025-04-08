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В США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам

Сакс: США надо избавиться от Украины, если Зеленский откажется от сделки
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США следует «избавиться от Украины», если президент Украины Владимир Зеленский не подпишет сделку по полезным ископаемым. С таким призывом выступил миллиардер, специальный представитель американского президента по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс в соцсети Х.

«После Китая Украина — первая страна, которая нас обдирает. Мы направляем им миллиарды долларов и ничего не получаем взамен. Это был коррумпированный проект (экс-президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (от Украины. — «Газета.Ru») избавиться», — написал Сакс.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что украинская делегация пробудет в Вашингтоне с 11 по 12 апреля, где встретится с представителями США для обсуждения сделки по полезным искупаемым. Отмечается, что Киев не теряет надежды договориться о лучших условиях сделки для себя.

Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый договор касается всех полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ. Кроме того, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Вашингтон не будет дополнительно поддерживать Киев и вправе запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Ожидается, что соглашение будет бессрочным, а изменения можно будет вносить только с разрешения США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленского ждут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки.

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