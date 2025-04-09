Украина выделила $2,7 млн на подготовку сделки с США

Кабмин Украины выделил $2,7 млн на консультантов для подготовки сделки с США

Правительство Украины выделило из резервного фонда 113 млн гривен (2,7 миллиона долларов) на консультационные услуги для подготовки соглашения с США по ископаемым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документом также поручено министерству финансов до 15 апреля обеспечить привлечение консультантов к подготовке переговорных позиций Киева по соглашению с американской стороной.

В документе говорится, что в течение трех дней министерства экономики и юстиции должны утвердить по согласованию с министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что визит делегации Украины, которая направится в Вашингтон для переговоров по соглашению о ресурсах с США, состоится с 11 по 12 апреля. По данным журналистов, в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции.

В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев определил свое видение текста будущего соглашения о недрах с Соединенными Штатами.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский намерен сорвать соглашение с США по полезным ископаемым.