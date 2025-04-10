На Украине подтвердили, что переговоры по ресурсам с США начнутся 11 апреля

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила, что переговоры по редкоземельным ресурсам между Украиной и США начнутся в пятницу, 11 апреля. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Свириденко подтвердила, что в пятницу начнутся переговоры с США в Вашингтоне о сделке по недрам», — говорится в сообщении.

О проведении переговоров между американской и украинской стороной в эту пятницу ранее сообщало агентство Bloomberg.

В свою очередь депутат Рады Богдан Кицак сообщал, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

28 марта агентство Bloomberg сообщало, что Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Вместе с тем, американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам.

Ранее на Западе назвали последствия перехода украинских ресурсов под контроль РФ.