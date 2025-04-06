Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали последствия перехода украинских ресурсов под контроль РФ

Politico: возможный контроль РФ над ресурсами Киева был бы катастрофой для Запада
close
Mariam Zuhaib/AP

Получение Россией доступа к месторождениям титана и урана на Украине стало бы катастрофой для стран, оказывающих Киеву военную и финансовую поддержку. Об этом пишет издание Politico.

Издание ссылается на слова высокопоставленного западного чиновник.

«Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», — заявил он.

По данным издания, в случае заключения договора по сделке с Вашингтоном по ресурсам Украины, разработка месторождений может растянуться на десятилетия.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре 2024 года на встрече с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказывал ему о ресурсных богатствах Украины.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ.

Ранее Украина заявила о заинтересованности в ресурсном соглашении с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами