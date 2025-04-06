На Западе назвали последствия перехода украинских ресурсов под контроль РФ

Politico: возможный контроль РФ над ресурсами Киева был бы катастрофой для Запада

Получение Россией доступа к месторождениям титана и урана на Украине стало бы катастрофой для стран, оказывающих Киеву военную и финансовую поддержку. Об этом пишет издание Politico.

Издание ссылается на слова высокопоставленного западного чиновник.

«Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», — заявил он.

По данным издания, в случае заключения договора по сделке с Вашингтоном по ресурсам Украины, разработка месторождений может растянуться на десятилетия.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре 2024 года на встрече с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказывал ему о ресурсных богатствах Украины.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ.

Ранее Украина заявила о заинтересованности в ресурсном соглашении с США.