В США раскрыли, когда начнутся переговоры по ресурсной сделке с Украиной

Bloomberg: США и Украина обсудят ресурсную сделку в Вашингтоне с 11 по 12 апреля

Визит делегации Украины, которая направится в Вашингтон для переговоров по соглашению о ресурсах с США, состоится с 11 по 12 апреля. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«По словам осведомленных источников, в конце этой недели украинские чиновники посетят США для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники агентства, в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, однако не политики «более высокого уровня», поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа «требуют технических консультаций на данном этапе».

Источники Bloomberg уточнили, что визит украинской делегации должен состояться 11-12 апреля.

Отмечается, что Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать Киев передать США половину будущих доходов от «значительной части своей экономики».

28 марта американское агентство Bloomberg сообщало, что Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Вместе с тем, американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

Ранее на Украине раскрыли подробности сделки с США по минералам.