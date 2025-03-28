Украина намерена внести поправки в проект соглашения с США по минералам

Bloomberg: Украина хочет внести свои поправки в соглашение с США по минералам

Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники пишет американское агентство Bloomberg.

«Обсуждения продолжаются между двумя сторонами, и окончательный проект может содержать изменения в условиях. Украина, вероятно, ответит на документ США своими собственными поправками на этой неделе», — говорится в сообщении издания.

При этом не сообщается, что именно Киев может изменить в проекте соглашения.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых.

Кроме того, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.

Железняк также добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее США передали Украине готовое соглашение по минералам.