Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина намерена внести поправки в проект соглашения с США по минералам

Bloomberg: Украина хочет внести свои поправки в соглашение с США по минералам
close
Mariam Zuhaib/AP

Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники пишет американское агентство Bloomberg.

«Обсуждения продолжаются между двумя сторонами, и окончательный проект может содержать изменения в условиях. Украина, вероятно, ответит на документ США своими собственными поправками на этой неделе», — говорится в сообщении издания.

При этом не сообщается, что именно Киев может изменить в проекте соглашения.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых.

Кроме того, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.

Железняк также добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее США передали Украине готовое соглашение по минералам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами