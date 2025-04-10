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Лавров заявил, что Россия ждет визита Токаева в Москву на 9 мая

Лавров: РФ ждет приезда Токаева в Москву на Парад Победы
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Российская сторона ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву по случаю празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Действительно, год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы», — заявил он.

До этого Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что надеется на встречу с Путиным в ходе визита.

27 января сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие. 26 января стало известно, что Израиль будет представлен на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

Ранее Путин пригласил лидеров стран ОДКБ в Москву на парад к 80-летию Победы.

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