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Путин пригласил президента Бразилии на празднование 80-летия Победы

Президент Бразилии да Силва может принять участие в праздновании 80-летия Победы
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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера.

27 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль. Также Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис.

26 января стало известно, что Израиль будет представлен на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

9 декабря 2024 года Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад Победы 9 мая 2025 года в Москве. Приедет ли Никол Пашинян, пока неизвестно. В 2024 году премьер Армении не приезжал в российскую столицу на День Победы, хотя ранее это случалось.

Ранее сообщалось, что Германия не намерена участвовать в параде Победы в Москве.

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