Токаев сообщил, что приедет в Москву на 80-летие празднования Победы

Токаев сообщил Мишустину, что приедет в Москву на 80-летие празднования Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Токаев.

Он отметил, что надеется на встречу с Путиным в ходе празднования 80-й годовщины Победы.

«Я с большим удовольствием принял приглашение», — отметил президент Казахстана.

27 января сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие. 26 января стало известно, что Израиль будет представлен на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

9 декабря 2024 года Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад Победы 9 мая 2025 года в Москве.

Ранее сообщалось, что Германия не намерена участвовать в параде Победы в Москве.