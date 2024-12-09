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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ в Москву на парад к 80-летию Победы

Путин: Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве на параде Победы 9 мая

Россия ждет лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на параде Победы 9 мая 2025 года в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств – членов ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.

«Приглашаем и воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в Параде на Красной площади», — сказал он.

Путин отметил, что во всех странах ОДКБ также пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До этого лидеры ОДКБ отметили важность широкой международной поддержки празднования 80-летия Победы в 2025 году. Они решительно осудили любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

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