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Израиль будет представлен на параде Победы в Москве

Посол Гальперин заявила, что Израиль будет представлен на параде Победы в Москве
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Израиль будет представлен на параде в Москве в честь 80-летия Победы. Об этом ТАСС заявила Симона Гальперин, израильский посол в РФ .

«Исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств», — подчеркнула дипломат.

Гальперин напомнила, что с 2017 года День Победы в Израиле отмечается 9 мая, а не 8 мая, как в странах Евросоюза. Также она заявила, что может обещать свое присутствие на параде 9 мая.

«Мы будем проводить значительное мероприятие в честь 27 января, Международного дня памяти жертв Холокоста. Мы будем проводить мероприятие совместно с посольством Германии в Москве, очень особое мероприятие», — рассказала она.

По данным посольства Израиля, на акции двух посольств будет разбираться биография писателя Януша Корчака, история венгерской еврейки Ханы Сенеш, которая спасла из лагерей десятки человек, а также картины бывшего пленника концлагеря Плашов Йосефа Бау.

Перед этим посольство ФРГ исключило участие представителей страны в параде Победы в Москве. Это решение там связали с продолжающимся конфликтом на Украине.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Москву может приехать «большой гость» из США.

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