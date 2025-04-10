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В Киргизии перенесли дату празднования Дня Победы

Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая из-за поездки Жапарова в РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Киргизии в этом году перенесли празднование Дня Победы с традиционного 9 мая на 8-е. Такое решение было принято из-за поездки главы государства Садыра Жапарова в Москву, куда он приглашен на парад, сообщил РИА Новости пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.

«Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», — уточнил пресс-секретарь.

День Победы в Киргизии является государственным праздником и ежегодно отмечается 9 мая. Изменения в праздничное расписание было решено внести только в этом году.

Из открытых источников известно, что в годы Великой Отечественной войны из Киргизии на фронт ушли более 360 тысяч человек. Около трети из них не вернулись домой. 72 уроженца республики удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александр Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

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