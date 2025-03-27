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Зеленский сделал признание о прекращении огня на Украине

Зеленский: Киев согласился на перемирие, чтобы показать, что к нему не готова РФ
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что согласился на перемирие, рассчитывая на то, что от него откажется Россия. Слова президента Украины приводит украинское издание «Страна».

«Я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов», — утверждает он.

Зеленский добавил, что Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать странам Глобального Юга якобы отсутствие готовности России к соответствующим инициативам.

При этом 27 марта Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не бьет по энергообъектам.

Украинский лидер подчеркнул, что ночью 26 марта не было атак на энергетику республики. Он добавил, что украинская сторона не отвечала по энергетическим объектам российской стороны.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Зеленский признался в ненависти к русским.

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Переговоры о мире на Украине
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