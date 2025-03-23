«‎Обольщаться не стоит»: в США назвали вероятный срок перемирия на Украине

В Белом доме надеются, что стороны конфликта смогут достичь перемирия на Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католические христиане отпразднуют Пасху. При этом в администрации президента США признают, что эти сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий между Москвой и Киевом. В то же время Россия и Украина не называют конкретных дат по достижению соглашения. Как стороны оценивают вероятность прекращения огня — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон все еще надеется заключить соглашение о перемирии на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США рассчитывают достичь прекращения огня к 20 апреля — в этот день и православные, и католические христиане отпразднуют Пасху. При этом в Белом доме признают, что сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий между Москвой и Киевом.

Как отмечают собеседники Bloomberg, президент США Дональд Трамп осознает, что любое соглашение должно быть приемлемым для Украины, и он не готов идти на серьезные уступки в пользу России. В то же время встреча Трампа и Путина вряд ли состоится до заключения сделки о перемирии. Такой позиции придерживаются как в Москве, так и в Вашингтоне, добавляют источники агентства.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что разговор президентов РФ и США, который состоялся 18 марта, стал еще одним шагом к их встрече. В будущем, по его словам, лидеры двух государств смогут более конкретно говорить о встрече, но только после того, как появятся реальные наработки и договоренности.

Россия — о сроках перемирия

Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон находятся только в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине.

«‎Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали. <…> Здесь есть нюансы, есть вопросы, на которые вместе предстоит искать ответы», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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Как передавал Bloomberg, одним из условий прекращения огня, которые выдвинула Россия, была приостановка военной помощи Украине со стороны США и других стран Запада. По данным агентства, Вашингтон пока не согласился на эти ограничения.

Позиция Украины

На Украине, как в России, называть конкретные даты, когда сделка может быть достигнута, пока не спешат. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что процесс подготовки к прекращению огня в зоне конфликта может продлиться более месяца.

Киев намерен обсуждать этот вопрос на грядущих переговорах с США в Эр-Рияде. Украинскую сторону на них будут представлять глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. По словам украинского лидера, представители Киева «готовы быть очень быстрыми и очень предметными».

Отвечая на вопрос журналистов, какого итога ждут от этих переговоров на Украине, Зеленский заявил, что «было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может… приблизить к полному прекращению огня».

Что говорят в Европе?

По данным Bloomberg, предложенные российской стороной условия перемирия на Украине могут быть не приняты в Киеве и Брюсселе. При этом в ЕС утверждают, что к прекращению огня не готова именно Москва.

«Пока что Россия имитирует переговоры, говоря о возможном мире и возможном прекращении огня», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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В то же время, как отмечает агентство, европейские чиновники сомневаются, что Трамп усилит давление на РФ, если она будет противиться соглашению о перемирии. Вместе с этим попытки стран ЕС создать миротворческий контингент, который мог бы обеспечить контроль прекращения огня, терпят неудачу из-за ограниченных военных возможностей и опасений спровоцировать ответные действия со стороны Москвы.