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В Совфеде прокомментировали планы США прекратить огонь на Украине к Пасхе

Карасин: РФ приветствует желание США о прекращении огня на Украине к Пасхе
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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия приветствует желание США добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая отмечается 20 апреля. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24».

«Если такое желание есть — мы должны это приветствовать. То, что появляются такие лозунги и призывы, это уже хорошо», — сказал Карасин.

О планах президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня на Украине к 20 апреля писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом глава Белого дома подчеркнул, что любое соглашение должно быть приемлемым для Украины. Он также обозначил, что не намерен идти на серьезные уступки в пользу России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта заявил, что Москва и Вашингтон находятся только в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине и призвал не обольщаться по поводу скорого завершения военного конфликта. Представитель Кремля отметил, что впереди стороны ждет серьезная и кропотливая работа.

Ранее Зеленский сделал признание о прекращении огня на Украине.

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