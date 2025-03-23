Песков заявил, что Россия и США только в начале пути по прекращению огня на Украине

Песков: РФ и США только начинают большой путь к прекращению огня на Украине

Россия и Соединенные Штаты в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине. Предстоит большая работа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто «очень скоро», отметив, что ведутся переговоры по соглашению.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Песков рассказал о возможности беседы Путина и Трампа по видеомосту.