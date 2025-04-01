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Политик оценил амбиции Макрона по отправке миротворцев на Украину

Политик Царев: Макрон остается в информповестке только за счет громких заявлений
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Ludovic Marin/Reuters

Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить европейских миротворцев на Украину. По словам эксперта, у французского лидера нет поддержки в обществе — он остается в информационной повестке только за счет своих громких высказываний.

«Если мы составим табличку, выпишем все заявления Макрона на протяжении последнего времени, а во второй колонке отметим, что из этого реально сделано, то мы увидим, что разница между его словами и делами гигантская. Верить Макрону — себя обманывать», — подчеркнул Царев.

Он также обратил внимание, что Франция громче всех заявляла о поддержке Украины, однако реальная помощь весьма скромна.

В марте Макрон заявил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

По словам президента Франции, каждая европейская страна может отправить на Украину несколько тысяч военных. Он также отметил, что план размещения на Украине миротворцев находится на финальной стадии согласования.

Ранее в России выступили против отправки миротворцев из Европы на Украину.

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