Зеленский встретился с главами генштабов Британии и Франции

Зеленский обсудил ввод миротворцев на Украину с генералами Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил размещение западных миротворцев на Украине с главами генеральных штабов Великобритании и Франции Энтони Радакиным и Тьери Бюркхаром. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров», — сообщил украинский лидер.

4 апреля на Украине прошли еще одни переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

При этом в России назвали неприемлемым ввод на Украину миротворцев из стран НАТО.

Ранее Сийярто заявил, что в Брюсселе не обсуждали отправку миротворцев на Украину.