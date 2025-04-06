Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину

Главы генштабов Британии и Франции обсудили с Киевом отправку миротворцев

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможную отправку миротворцев на Украину. Об этом сообщило британское Минобороны.

Радакин обсудил данную тему с главами генштабов Франции Тьери Бюркхаром и Украины Андреем Гнатовым.

«Начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — говорится в сообщении.

5 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил размещение западных миротворцев на Украине с главами генеральных штабов Великобритании и Франции.

4 апреля на Украине прошли еще одни переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее политик оценил амбиции Макрона по отправке миротворцев на Украину.