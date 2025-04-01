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Каллас высказалась об отправке миротворцев на Украину

Каллас: страны ЕС должны сами решить, готовы ли направить на Украину миротворцев
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Евросоюза должны сами решить, готовы ли они направить миротворцев на Украину. Таким мнением поделилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью El Mundo.

«Все государства-члены, располагающие вооруженными силами, должны сами решить, готовы ли они направить свои силы для поддержания мира», — заявила она.

При этом Каллас считает, что, прежде чем сохранять мир, сначала надо его установить. А пока этого не произошло, подчеркнула дипломат.

По мнению Каллас, Россия сейчас не хочет мира, поэтому она призвала страны ЕС оказать давление на Москву, чтобы его достичь.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

По словам Макрона, каждая европейская страна может отправить на Украину несколько тысяч военных. Французский лидер заявил, что план размещения на Украине миротворцев находится на финальной стадии согласования.

Ранее в России выступили против отправки миротворцев из Европы на Украину.

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