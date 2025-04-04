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На Западе заявили, что США уступают России в переговорах по Украине

WP: делегация из США не сравнится с российскими переговорщиками
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РИА Новости

Американская делегация, которая принимала участие в переговорах в Эр-Рияде, не сравнится с российскими переговорщиками. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

«Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины», — говорится в публикации.

WP также отмечает, что первая публичная критика России со стороны президента США Дональда Трампа является негласным признанием неспособности Вашингтона отстоять свои интересы в переговорах.

Как заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, Трампу в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение Белого дома на Украине.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии, которые продлились более 12 часов. Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Карасин отметил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

Ранее ВС РФ заблокировали порты Херсона и Николаевской области Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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