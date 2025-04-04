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В США назвали последний козырь Трампа на переговорах с Путиным

Риттер назвал добросовестность последним козырем Трампа на переговорах с Путиным
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Reuters

Президенту США Дональду Трампу в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение Белого дома на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Один козырь у него все же есть — это карта добросовестности. И ее суть <...> в признании: положить карты на стол и сказать прямо: «Мы проиграли, и моя задача теперь — смягчить последствия поражения», — сказал он.

По мнению Риттера, лучшей стратегией для Трампа будет «отдать России все, что ей нужно».

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

25 марта Кремль опубликовал документы об итогах российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с Вашингтоном список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта. В данный перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции, подстанции, трансформаторы и дамбы. Отмечается, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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Переговоры о мире на Украине
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