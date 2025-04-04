Выход в Черное море закрыт: ВС РФ заблокировали порты Херсона и Николаевской области Украины

Российские военные заблокировали морские порты Николаевской области Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, также закрыт выход из рек Днепр и Южный Буг в Днепровско-Бугский лиман, что препятствует проходу в Черное море для украинских судов. Недавно Сальдо заявлял, что для России складывается удачная обстановка для восстановления контроля над Херсоном и правобережной частью региона.

Морские порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Выход судов из николаевских портов (…) блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова»,

— отметил он в комментарии для РИА Новости.

Выход украинских судов в Черное море из рек Днепр и Южный Буг в Днепровско-Бугский лиман тоже заблокирован. По словам Сальдо, то же касается и Херсона.

«Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет», — сказал он.

Западная часть Кинбурнского полуострова территориально принадлежит Николаевской области Украины, а восточная часть находится в Скадовском районе Херсонской области. ВСУ ранее пытались высадить десант на полуостров, но российские военные отбили все атаки.

В марте Сальдо заявлял, что складывающаяся сейчас военно-политическая обстановка благоприятствует установлению контроля над Херсоном и правобережной частью региона.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — писал Сальдо.

4 апреля он заявил, что обстановка на Херсонском направлении «остается напряженной»:

«В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск», — сказал он.

В данный момент Украина использует порты Одесской области. Николаевский морской торговый порт, заблокированный военными РФ, ранее входил в тройку крупнейших портов Украины.

Черноморская инициатива

В конце марта Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, которая предусматривает безопасное судоходство в Черном море для торговых судов.

Стороны пришли к согласию о необходимости «обеспечения в Черном море безопасности судоходства, неприменения силы и недопущения использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов».

При этом Россия выставила ряд условий, которые к настоящему времени не соблюдены. В частности, речь шла о снятии санкций с Россельхозбанка и компаний — производителей продовольствия и удобрений, а также ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом. Евросоюз, от которого в этом вопросе зависит многое, наотрез отказался участвовать в сделке.

На Украине уточнили, что, с точки зрения Киева, соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства и всех украинских портов черноморского региона , но не распространяется на российские военные суда. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, «перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства». В таком случае у Вооруженных сил Украины «будет полное право на самозащиту».

До этого газета The New York Times сообщала, что во время переговоров в Эр-Рияде украинская сторона выражала особое беспокойство возможностью перехода украинских черноморских портов под контроль России. Переговорщики из Киева опасались, что в рамках заключения большого мирного соглашения президент США Дональд Трамп не будет возражать против такого сценария, наибольшей потерей для Киева стал бы критически важный для него порт Одессы. Ясности в этом вопросе нет: представители администрации США уклонялись от прямых ответов на вопросы по теме, ограничиваясь утверждениями о том, что Украине, так или иначе, придется пойти на территориальные уступки.