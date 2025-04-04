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ФОМ: деятельность Путина одобряют 83% россиян

ФОМ: 83% граждан РФ одобряют деятельность Путина на посту президента
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) граждан страны (83%). Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ.

Согласно итогам исследования, работу главы государства не одобряют 7% опрошенных россиян. При этом 82% респондентов Путину доверяют, а 9% — нет.

Граждане также оценили деятельность правительства РФ. Большинство (60%) полагает, что министры работают хорошо, 22% опрошенных считают, что плохо. При этом работу премьер-министра Михаила Мишустина многие россияне оценили положительно (65%). Их оппонентов меньше — 10% от общего числа опрошенных.

В марте большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (80,7%) заявляли, что доверяют Путину.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее сообщалось, что 28% опрошенных россиян ожидают вовлечения новых стран в конфликт на Украине.

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