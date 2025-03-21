Россияне рассказали о сценариях развития конфликта на Украине

Почти треть россиян (28%) считает, что в будущем произойдет эскалация конфликта на Украине с «вовлечением новых участников» в кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«28% считают, что произойдет эскалация с вовлечением новых участников», — говорится в результатах опроса.

При этом 11% россиян спрогнозировали заморозку конфликта в будущем, 10% выразили надежду на урегулирование ситуации путем переговоров, также 10% опрошенных затруднились с ответом на вопрос, а еще 1% предложил свой вариант, где большинство выразило уверенность в то, что «конфликт продолжится».

Отмечается, что 40% россиян ожидают продолжения горячей фазы конфликта на Украине.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказской произошел пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике.