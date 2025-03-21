Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о сценариях развития конфликта на Украине

Новости Mail: 28% россиян ожидают вовлечение новых стран в конфликт на Украине
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Почти треть россиян (28%) считает, что в будущем произойдет эскалация конфликта на Украине с «вовлечением новых участников» в кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«28% считают, что произойдет эскалация с вовлечением новых участников», — говорится в результатах опроса.

При этом 11% россиян спрогнозировали заморозку конфликта в будущем, 10% выразили надежду на урегулирование ситуации путем переговоров, также 10% опрошенных затруднились с ответом на вопрос, а еще 1% предложил свой вариант, где большинство выразило уверенность в то, что «конфликт продолжится».

Отмечается, что 40% россиян ожидают продолжения горячей фазы конфликта на Украине.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказской произошел пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о приостановке ударов по украинской энергетике.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами