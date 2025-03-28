Уровень доверия россиян Путину составил более 80%

Большинство опрошенных россиян (80,7%) заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. Данные об этом опубликовали на сайте ВЦИОМ.

Исследование провели среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным опроса, одобряют работу российского лидера 78,2% граждан, которые согласились ответить на вопросы.

Более половины (51,9%) опрошенных ответили, что российское правительство работает хорошо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52,7% участников опроса, а о доверии ему заявили 61,8% опрошенных.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Трамп заявил о доверии к Путину.