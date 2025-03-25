Кремль перечислил энергообъекты, на которые распространяется мораторий на удары

Кремль опубликовал согласованный Россией и США список объектов энергетической инфраструктуры, защищенных временным мораторием на удары. Документ доступен на сайте президента РФ.

В перечень вошли нефтеперерабатывающие заводы, магистральные нефте- и газопроводы с хранилищами и насосными станциями, а также объекты генерации и передачи электроэнергии, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные сети. Под действие соглашения попали и атомные электростанции, а также дамбы гидроэлектростанций.

Мораторий вступит в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория.

Первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде Кремль опубликовал во вторник вечером. Соглашения включают несколько ключевых положений. В рамках Черноморской инициативы стороны договорились обеспечить безопасность судоходства, запретив использование гражданских судов в военных целях и введя процедуры досмотра для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США обязались содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта 2025 года, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Для вступления договоренностей в силу требуется выполнение ряда условий. В их числе — снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и его подключение к международной системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию. Кремль, со своей стороны, выразил готовность принимать поддержку третьих стран в реализации этих договоренностей и подтвердил намерение продолжать работу по укреплению стабильности и мира.

Ранее глава РФПИ обвинил Байдена в приостановке Черноморской сделки в 2023 году.