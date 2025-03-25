В Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога»

Президент США Дональд Трамп позволил российскому лидеру Владимиру Путину «получить и съесть свой кусок пирога», заключив сделку по судоходству в Черном море. Об этом заявил член Либерально-демократической партии Британии Калум Миллер, пишет Sky News.

По его словам, нет никаких оснований для отмены санкций, пока продолжается конфликт на Украине.

«Трампу просто напросто навешали лапшу на уши, если он считает, что эта сделка по Черноморскому региону является справедливым обменом на отмену российских санкций. В мире Трампа Путин может получить свой кусок пирога и съесть его: он восстановил доступ России к мировым рынкам, продолжая разрушать Украину», — сказал Миллер.

В рамках Черноморской инициативы стороны обязались гарантировать безопасность судоходства, запретить использование гражданских судов в военных целях и проводить досмотр судов для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США согласились содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельхозпродукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетики с 18 марта 2025 года, который может быть продлен при соблюдении условий.

Для реализации договоренностей необходимо выполнить ряд условий: снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельхозтехники в Россию. Кремль, в свою очередь, выразил готовность принять поддержку третьих стран в выполнении соглашений и подтвердил намерение работать над укреплением мира.

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