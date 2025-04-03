Российский дипломат раскрыл «излюбленную тактику» Зеленского в отношении России

Украинский лидер Владимир Зеленский нарушает запрет на удары по энергетическим объектам России, принятый по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде, при этом Киев отрицает это. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии RT.

«Это, пожалуй, его (Зеленского – прим. ред.) излюбленная тактика — отрицать и делать ложные заявления. В этом суть киевского режима и того князька, который сейчас сидит в Киеве при поддержке ряда европейских сторонников», - подчеркнул он.

По словам Полянского, у США есть все возможности увидеть, что в действительности происходит в рамках моратория на удары по энергообъектам в конфликте на Украине.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Ранее в Госдуме заявили, что ударами по энергообъектам России Зеленский ссорит Трампа с ЕС.