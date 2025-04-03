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В Госдуме заявили, что ударами по энергообъектам России Зеленский ссорит Трампа с ЕС

Депутат Колесник: удары ВСУ по энергообъектам связаны с нежеланием мира
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Продолжающимися ударами ВСУ по энергетической инфраструктуре России Владимир Зеленский хочет показать Европе свою состоятельность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«А ему зачем останавливаться? Если все это остановится, будет мир, а с наступлением мира закончится Зеленский. Поэтому он всячески пытается это продолжить, заодно он это делает в пику Трампу, ссорит его с Евросоюзом, хотя там и так уже непростые отношения, и пытается на этой волне подтянуть хотя бы Францию и Великобританию, которые его всячески поддерживают, а им он показывает свою состоятельность тем, что атакует наши энергообъекты», — порассуждал Колесник.

Депутат указал, что на Украине ходят слухи о том, что эти удары наносят определенные воинские подразделения, в том числе «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и другие националистические батальоны, которые якобы не подчиняются Зеленскому. По мнению парламентария, такая версия выгодна президенту Украины, поскольку в данной ситуации он не кажется виновным.

Колесник предложил Зеленскому отдать Украину под внешнее управление, поскольку «там люди справятся».

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Ранее депутат заявил , что ВСУ зайдут в Белгородскую область только «вперед ногами».

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