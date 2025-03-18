Путин поддержал предложение Трампа об отказе РФ и Украины от ударов

Путин поддержал предложение Трампа об отказе от ударов по инфраструктуре

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — сказано в сообщении.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с российским лидером был серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.