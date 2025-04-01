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В МИД заявили о соблюдении РФ моратория на удары по энергообъектам Украины

Лавров: РФ соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что Россия и США работают над темой ликвидации «раздражителей, которые серьезно мешают работе» посольств в обеих столицах. Он добавил, что после первой встречи в Стамбуле уже готовится вторая. Вместе с тем между странами идут контакты по телефону и видеоконференцсвязи.

«Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах», — сказал Лавров.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз ВСУ нарушили обещание о прекращении атак на энергообъекты.

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