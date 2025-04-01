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Украина 23 раза нарушила обещание о прекращении атак на энергообъекты

Киев с 18 по 31 марта 23 раза нарушил обещание не атаковать объекты энергетики
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Efrem Lukatsky/AP

С 18 по 31 марта Киев 23 раза нарушил данные им обещания, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Это произошло несмотря на заявления о прекращении подобных атак, пишет РИА Новости.

В частности, спустя несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 19 марта, в ходе которого Владимир Путин распорядился о временном прекращении ударов по украинской энергетике, Киев предпринял атаку тремя беспилотниками на нефтеперевалочный пункт в станице Кавказской на Кубани.

Помимо этого, ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской, Белгородской, Саратовской и Курской областях, а также в Крыму. Так, 24 марта над Крымом был перехвачен украинский беспилотник, направленный на Глебовское подземное хранилище газа. В тот же день зафиксированы две атаки дронов на газораспределительную станцию «Валуйки» в Белгородской области, приведшие к повреждению оборудования.

Нарушения продолжились до последнего дня отчетного периода: 31 марта удар ВСУ вывел из строя высоковольтную линию электропередачи в Севском и Суземском районах Брянской области, оставив без электричества гражданское население.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что просил украинские власти отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.

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