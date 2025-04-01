Глава МИД Китая заявил, что сотрудничество между КНР и РФ не нацелено против других стран

ВАН И: сотрудничество КНР и РФ не нацелено против третьих сторон

Сотрудничество между Китайской Народной Республикой (КНР) и Россией не нацелено против третьих сторон, не поддается помехам извне. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, слова главы китайского внешнеполитического ведомства передает «Интерфакс».

«Наша дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер», — сказал Ван И.

1 апреля время встречи с китайским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае этого года. Место его проведения российский министр не назвал.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений.