Welt am Sonntag: КНР может присоединиться к миротворческой миссии на Украине

Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

«Вовлечение Китая в «коалицию желающих» могло бы, возможно, повысить готовность России принять миротворцев на территории Украины», — говорится в сообщении.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск стран НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.