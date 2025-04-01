Глава МИД КНР сделал заявление об отношениях России и США

Глава МИД КНР Ван И: Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений

Первые шаги России и США по нормализации отношений вселяют оптимизм в текущую международную обстановку. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в интервью РИА Новости, подчеркнув важность роли крупных держав в условиях растущей неопределенности.

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений. Это идет во благо стабилизации баланса сил и вселяет надежду в сложной международной ситуации», — отметил Ван И.

Он добавил, что «крупные страны обязаны выполнять взятые обязательства и выступать стабилизирующим фактором».

Также Ван И подчеркнул существенные расхождения позиций противоборствующих сторон украинского конфликта по ключевым вопросам. Путь к миру еще далек, заявил он.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля, по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе визита планируется обсуждение целого ряда вопросов, включая перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, с особым учетом ситуации на Украине. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил ожидания Кремля относительно встречи Владимира Путина с Ван И в ближайшее время.

Ранее РФ и США начали обсуждать российские редкоземельные металлы.