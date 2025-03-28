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Глава МИД Китая обсудит в Москве урегулирование украинского конфликта

Глава МИД Китая Ван И посетит РФ и встретится с Лавровым
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МИД России

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

По данным МИД КНР, визит будет проходить с 31 марта по 2 апреля.

1 апреля в Москве состоятся переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с Ван И.

Отмечается, что стороны обсудят наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая перспективы урегулирования украинского кризиса. Также главы МИД обсудят темы двусторонних отношений России и Китая, включая контакты на высшем и высоком уровнях.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее в Киеве рассказали, к какому сроку Россия намерена решить «украинский вопрос».

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