Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

В мае состоится российско-китайский саммит, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Китая Ван И, слова главы российского внешнеполитического ведомства передает РИА Новости.

Глава МИД заявил, что целью встречи является подготовка к саммиту. Он также положительно оценил развитие отношений двух государств.

«Встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — сказал Лавров.

Где пройдет саммит, министр иностранных дел не уточнил.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений.