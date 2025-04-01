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Эксперт назвал главное условие для возобновления отношений России и ЕС

Экономист Любич: чтобы наладить отношения с РФ, ЕС придется отменить санкции
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз сможет наладить отношения с Россией только путем отмены санкций. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич. По его словам, Брюсселю следует понять, что мировая экономика не может обойтись без российских ресурсов, поэтому в случае наложения на них рестрикций они начинают поступать по альтернативным каналам.

«Мы говорим не о том, что Россия исключена из международной торговли, а о том, что изменен баланс среди выгодоприобретателей этой торговли. Соответственно, если Европа захочет вернуться в число выгодоприобретателей торговли с Россией, она пойдет на отмену рестрикций. И сделает это тем быстрее, чем быстрее другие начнут от этого выигрывать», — сказал Любич.

Он подчеркнул, что несмотря на нынешнюю воинственную риторику со стороны европейских политиков, а также введение бесконечных санкций в отношении Москвы, Евросоюзу рано или поздно придется пойти на уступки России.

Президент Финляндии Александр Стубб до этого заявил, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Москвой.

Он рассказал, что обсуждение началось во время саммита «коалиции желающих» помочь Украине, который прошел 27 марта в Париже. В частности, лидеры стран Евросоюза поговорили о налаживании контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Финляндии могут начать обсуждение по открытию границы с РФ.

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