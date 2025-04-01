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В Финляндии могут начать обсуждение по открытию границы с РФ

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ к концу 2025 года
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Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Российской Федерацией не ранее конца 2025 года. Об этом пишет Ilta Sanomat.

Как пишет газета, если бы Евросоюз возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе с Россией на политическом уровне.

При этом отмечается, что «либерализация» в вопросе границы с РФ на уровне Евросоюза может произойти не ранее конца 2025 года.

«Уже некоторое время правительство мысленно готовится к открытию восточной границы, если ЕС примет существенные решения в отношении России», — говорится в материале, при этом отмечается, что официальных обсуждений на этот счет не проводилось.

Предполагается, что открытие границы может происходить в несколько этапов, начиная с грузовых перевозок.

В феврале министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что власти не планируют возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией. По его словам, Хельсинки ожидают попыток Москвы «направить поток мигрантов» в приграничные регионы.

7 февраля российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия в ближайшем будущем не намерена открывать границу с Россией. Граница закрыта по решению финской стороны с 2023 года.

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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