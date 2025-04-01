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Стало известно о планах ЕС возобновить общение с Путиным

Стубб: Европа начала обсуждать возобновление контактов с РФ
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Global Look Press

Европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Лондоне, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что обсуждение началось во время саммита «коалиции желающих» помочь Украине, который прошел 27 марта в Париже. В частности, лидеры стран Евросоюза поговорили о налаживании контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату», — рассказал Стубб.

28 марта ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что украинский президент Владимир Зеленский остался недоволен результатами саммита «коалиции желающих» помочь Украине в Париже. По словам Боуза, итоги мероприятия полностью противоречат главной цели организаторов встречи. Журналист отметил, что никто из участников саммита не предоставил Украине гарантии безопасности. Кроме того, Польша отказалась вводить на Украину свои войска в любом формате, а Франция — конфисковать замороженные активы РФ в пользу Киева.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ЕС жалеют, что отвергли предложения Путина о безопасности в 2021 году.

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