Несмотря на нынешнюю воинственную риторику со стороны европейских политиков, а также введение бесконечных санкций в отношении Москвы, Евросоюзу рано или поздно придется пойти на уступки России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич. Он подчеркнул, что не США заставят ЕС возобновить отношения с РФ, а сама жизнь.

«После того как через некоторое время и Соединенные Штаты, и Азия в полной мере станут получать русские ресурсы и будут выгодоприобретателями того, что Брюссель добровольно отказывается от взаимодействия с Россией, Европе придется пойти на уступки», — сказал Любич.

Он добавил, что за последние три года всем стало очевидно, что исключить Россию из мировой экономики невозможно.

Президент Финляндии Александр Стубб до этого заявил, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Москвой.

Он рассказал, что обсуждение началось во время саммита «коалиции желающих» помочь Украине, который прошел 27 марта в Париже. В частности, лидеры стран Евросоюза поговорили о налаживании контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее военный эксперт объяснил, почему страхи ЕС о нападении со стороны РФ беспочвенны.