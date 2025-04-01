В Кремле пообещали сообщить, если Путин встретится с Додиком

Песков: Кремль оповестит о встрече Путина и Додика, если она состоится

Кремль своевременно оповестит журналистов и общественность о переговорах президентов РФ и Республики Сербской Владимира Путина и Милорада Додика, если они состоятся. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если она (встреча — «Газета.Ru») состоится, мы проинформируем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

31 марта Додик прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Президент Республики Сербской рассказал, что каждая его поездка в РФ начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату.

По словам главы государства, его следующий визит в Москву запланирован на 9 мая. Он будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

15 марта Милорад Додик дал интервью для журнала The American Conservative, в ходе которого обвинил лидеров европейских стран в попытке сформировать блок против президента США Дональда Трампа. Как он сказал, причиной для таких действий могло послужить нежелание нынешних американских властей поддерживать мир, в котором возможна ситуация, произошедшая на выборах главы государства в Румынии. Речь идет об аннулировании итогов голосования и последующей выдаче ордера на арест одного из кандидатов Кэлина Джорджеску.

Ранее суд в Боснии и Герцеговине признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя».