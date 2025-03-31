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Глава Республики Сербской прибыл в Москву

Глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву
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Amel Emric/Reuters

В Москву прилетел президент Республики Сербской Милорад Додик. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 млн русских», — сказал политик.

Он отметил, что снова посетит российскую столицу и указанный памятник в день 80-летия Победы над фашизмом.

12 марта стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика. В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ.

Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН. Также сообщалось, что Додик намерен попросить представителей России наложить вето на проведение военной операции Евросоюза EUFOR «Алфея» в Боснии и Герцеговине.

Ранее в Сербии не исключили ареста Додика в ближайшее время.

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