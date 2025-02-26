Суд Боснии и Герцеговины вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта. Об этом сообщает портал Dnevni Avaz.

«Милорад Додик был приговорен к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС, а [исполняющий обязанности Официального вестника Республики Сербской Милош] Лукич был оправдан», — говорится в публикации.

Портал подчеркнул, что это вердикт суда первой инстанции, на данный момент он не является окончательным.

19 февраля обвинение потребовало для Додика и Лукича пять лет тюремного заключения с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей. Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику за игнорирование решений Конституционного суда, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. По законам страны должностное лицо может по подобному обвинению получить от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и запрет заниматься политикой.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.