Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Боснии и Герцеговины вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику

Dnevni Avaz: Додика обвинили в нарушении решений Высокого представителя в БиГ
close
IMAGO/Global Look Press

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал президента Республики Сербской (РС БиГ) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта. Об этом сообщает портал Dnevni Avaz.

«Милорад Додик был приговорен к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС, а [исполняющий обязанности Официального вестника Республики Сербской Милош] Лукич был оправдан», — говорится в публикации.

Портал подчеркнул, что это вердикт суда первой инстанции, на данный момент он не является окончательным.

19 февраля обвинение потребовало для Додика и Лукича пять лет тюремного заключения с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей. Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику за игнорирование решений Конституционного суда, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. По законам страны должностное лицо может по подобному обвинению получить от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и запрет заниматься политикой.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами