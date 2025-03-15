Президент Республики Сербской заподозрил лидеров ЕС в формировании блока против Трампа

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью журналу The American Conservative выразил мнение, что США и их власти не поддерживают мир, в котором возможно то, что произошло на выборах президента в Румынии.

«Я твердо убежден, что мы являемся свидетелями формирования антитрамповского блока среди европейских лидеров», — отметил Додик.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата на пост президента Кэлину Джорджеску. Генпрокуратура выдвинула против политика в общей сложности шесть обвинений, в том числе его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка в стране, и в незаконном финансировании выборной кампании. Он получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, а в его доме прошла проверка. 8 марта Конституционный суд Румынии отклонил жалобы против регистрации кандидатуры Джорджеску на президентских выборах и пообещал проинформировать о своем решении ЦИК. Однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до участия в голосовании. Это решение Джорджеску оспорить не смог.

Додик сказал, что не может поверить в то, что что-то подобное произошло. По его мнению, за недопуском к выборам в Румынии победившего в отмененном первом туре Джорджеску стоят немецкие политические и разведывательные структуры. Глава Республики Сербской полагает, что они хотят добиться доминирующей роли Германии в Европе.

Ранее Додик заинтересовался сделкой с Трампом по металлам.