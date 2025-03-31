Стала известна реакция премьера Франции на приговор Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру встревожен приговором лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы правительства.

По его данным, премьер не планирует комментировать решение суда.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. При этом, согласно результатам исследования, опубликованного накануне в издании Journal du Dimanche, именно Ле Пен занимает лидирующие позиции среди потенциальных кандидатов на выборах. Около 37% респондентов готовы поддержать ее кандидатуру в первом туре голосования.

Комментируя обвинительный приговор для Ле Пен, официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе «не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что решение суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.