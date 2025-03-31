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Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Ле Пен приговорили к лишению свободы на 4 года и поражению в избирательных правах
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Global Look Press

Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение», приговорили к четырем годам лишения свободы и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд Парижа приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два — условно, два — с электронным браслетом», — передает корреспондент.

Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. Согласно результатам исследования, опубликованного накануне в издании Journal du Dimanche, около 37% респондентов готовы поддержать Ле Пен в первом туре выборов. Она занимает лидирующие позиции среди других потенциальных кандидатов.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его попранием демократии.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.

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