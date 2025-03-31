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В Кремле отреагировали на приговор Ле Пен

Песков о приговоре Ле Пен: Россия не вмешивается в дела Франции
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Global Look Press

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции и не хочет этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор главе парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

«Не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции. Никогда этого не делали. Это внутреннее дело Франции», — сказал официальный представитель Кремля.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не буде отбывать наказание в тюрьме, и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.

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