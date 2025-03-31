Суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Суд в Париже признал политика Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Ле Пен признана виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.

Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

При этом политик впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла способен стать новым президентом Франции. Если Барделла победит, Ле Пен сможет стать премьер-министром Пятой республики, несмотря на то, что она признана виновной по указанному делу.

«Он в состоянии стать президентом республики», — сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.

Барделла возглавил партию «Национальное объединение» в 2021 году в возрасте 25 лет, когда Ле Пен приступила к своей президентской кампании перед выборами 2022 года.

После выборов во французский парламент летом 2024 года, когда «Национальное объединение» побеждало в первом туре, Барделла открыто говорил о желании возглавить кабинет министров. Однако сценарий, в котором он, а не Ле Пен, мог бы стать президентом Франции, в партии изначально не рассматривался.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.